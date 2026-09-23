Son Mühür- İzmir'in Menderes ilçesi bu sabah operasyonla sarsıldı. Belediye'de “rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında belediyenin eski başkan vekili Erkan Özkan dahil dokuz kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen operasyonda 11’i tutuklanmış, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüpheli daha tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Eylül 2026 günü eş zamanlı operasyonda, 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

İşte Başsavcılıktan yapılan o açıklama:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Menderes Belediyesinde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ağustos 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11’i tutuklanmış, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devamında; alınan müşteki ve tanık ifadeleri ile şüphelilere ait MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda, TCK’nın 220. maddesi kapsamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüpheli daha tespit edilmiştir.

Tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Eylül 2026 günü eş zamanlı operasyonda, 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."