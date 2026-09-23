Menderes Belediyesi’ndeki rüşvet ve irtikap iddialarına yönelik operasyon derinleşti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada aralarında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan’ın da yer aldığı 9 kişi gözaltına alındı. Dosyaya giren MASAK raporlarındaki detaylar da ortaya çıktı.

4 Ağustos’taki ilk dalgada 11 kişinin tutuklanmasının ardından ekipler takibi bırakmadı. Tanık beyanları ve banka hareketlerini mercek altına alan soruşturma birimleri, çarkın nasıl işlediğini adım adım deşifre etti.

250 bin dolar yoksa ruhsat da yok

Soruşturma dosyasının en ağır iddialarından biri 2023 yılına dayanıyor. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için belediyenin kapısını çalan bir müşteki, sürecin hızlandırılması karşılığında dönemin Başkan Vekili Erkan Özkan’ın kendisinden tam 250 bin dolar istediğini öne sürdü. Bu iddia yalnız kalmadı. Bir diğer tanık da rüşvet pazarlığını bizzat Erkan Özkan ile yürüttüğünü itiraf etti. Pazarlıklar doğrudan yapılmıştı.

"Masanın altında poşet poşet para istiflenmişti"

Operasyonun bir diğer hedefi ise belediyenin harita teknisyeni A.U. oldu. Bir müşteki, ruhsat işlemleri için A.U.’ya 50 bin TL verdiğini belirterek şok bir manzara anlattı: "Ofisine gittiğimde farklı renklerde 6-7 poşetin içinde deste deste para istiflenmişti."

Bölgedeki müteahhitler ve tanıklar da benzer beyanlarda bulundu. Teknisyen A.U.’nun bölgeden düzenli olarak kayıt dışı para topladığı iddia ediliyor.

Dekontlardaki gizemli isim: 'Takipçi onur'

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hesap hareketleri rüşvet ağının iletişim haritasını çıkardı. Rüşvet verenler ile belediye bürokratları arasındaki köprüyü iş takipçisi Onur D.’nin kurduğu belirlendi. Şüphelilerin banka transferleri incelendiğinde, açıklama kısmına yazılan "Takipçi Onur" notu organizasyonu ele verdi.

Parayı toplayan kurye belediye şoförü çıktı

Sistem öylesine kurulmuştu ki paranın elden tahsilatı dahi organizasyon içinde bir görev dağılımıyla yürütülüyordu. Dosyada 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan belediye şoförü M.K.’nin kuryelik yaptığı anlaşıldı. M.K., iddialara göre rüşvet paralarını bizzat elden teslim alıyordu.

Jandarmadaki sorgusu süren 9 şüphelinin listesi ise hayli kabarık:

Erkan Özkan (Eski Belediye Başkan Vekili)

A.U. (Harita Teknisyeni)

M.K. ve S.K. (Belediye Şoförleri)

Onur D. (İş Takipçisi)

A.D. (Otel İşletmecisi)

M.R.G. (Müteahhit)

Ç.Ç. (Mimar)

O.G. (Kuyumcu)

Sorguları devam eden şüphelilerin, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

