Okullar açıldı havalar serinledi derken birtakım olumsuzluklar da minikleri buldu. Özellikle çocuklarda görülen mevsimsel hastalıkların sıklığının artmasının temel nedenleri arasında çocukların bağışıklık sistemlerinin henüz tam gelişmemiş olması, okul ve kreş gibi kapalı/kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin artması ve ani hava değişimlerinin vücut direncini düşürmesi yer alıyor. Bu hastalıklara karşı ebeveynlerin vitamin ve takviye edici gıdalara başvuruyor.

Mevsimsel hastalıklarda vitamin kullanımı

Bu noktada açıklama yapma ihtiyacı duyan Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mevlüt Özkan Tokay, son dönemlerde yapılan çalışmaların, multivitamin ve C vitamini kullanımının hastalığa yakalanma sıklığını ve hastalığın seyrini değiştirmediğini gösterdiğine dikkat çekti.

Vitaminlerin kullanım biçimine dikkat edilmesi gerektiğinden bahseden Uzm. Dr. Tokay, "Çocuğun kan değerleri iyiyse, multivitaminler yalnızca bu değerleri korumak amacıyla kullanılabilir.

Ülkemizdeki çocuklarda demir eksikliği çok sık görüldüğü için öncelikle kan değerleri taranmalı ve vitamin eksiklikleri tespit edilmelidir. Eksiklik varsa önce bu değerler yerine konulmalı (replasman), ardından gerekirse multivitamin kullanımına geçilmelidir" diye belirtti.

Uzm. Dr. Tokay bazı takviyeler okul başarısını artırmada yardımcı olsa da kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmasını dile getirdi.

Takviyeler doktor kontrolünde kullanılmalı

Ayrıca Uzm. Dr. Tokay, vitamin kullanımında tıbben bir yaş sınırının olmadığını belirterek "Vitamin kullanım önerileri ve prospektüsler belirli yaş sınırlarını belirler.

Bizim asıl önerimiz, çocuğun sağlıklı beslenmesi, düzenli uyuması ve eksik vitaminlerin tespit edilerek buna uygun bir planlama yapılmasıdır. Eksiklikler giderildikten sonra, 2 yaş ve üzeri ya da 4 yaş ve üzeri çocuklar için önerilen vitamin grupları vardır" diye konuştu.

Hasta çocuklar okula gönderilmemeli

Okullarda hijyen kurallarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Özkan, "İkinci önemli nokta ise hasta olan çocukların okula gönderilmemesidir. Çünkü hastalığın en bulaşıcı olduğu dönem, ateşli olunan dönemdir. Ateşsiz geçen ikinci günün ardından çocuk tekrar okula gidebilir. Ev halkının alacağı önlemler büyük önem taşır. Hastalık dönemlerinde aile bireylerinin birbirinden uzak kalması ve özellikle maske kullanması şarttır. Bulaşma riskini azaltmak için ortak havlu, çatal, bıçak ve tabak kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır. En temel korunma yöntemi düzenli beslenme ve uykudur. Beslenme ve uyku düzeniniz ne kadar sağlıklı olursa, hastalanma riski de o kadar azalacaktır" ifadelerini kullandı.