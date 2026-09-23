Son Mühür / İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine harekete geçen il jandarma ekipleri, Menderes Belediyesi eski Başkan VekiliErkan Özkan’ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda belediyenin imar ve planlama birimlerinde görev yapan teknik personeller ile makam şoförünün de gözaltına olduğu kaydedildi. Operasyon sonrası belediye içinden kuyumculara kadar uzanan para trafiğini gözler önüne serildi.

'Kendisi olduğunu kabul etti'

Soruşturma dosyasına yansıyan ve otel ruhsatı üzerinden dönen ‘rüşvet’ iddiaları dikkatleri çekti. Bir işletmenin ruhsat süreci için Menderes Belediyesi’nin eski başkanı Erkan Özkan ile görüşüldüğü ve bu görüşme sonrası 250 bin dolar talep edildiği ileri sürüldü. Bu tutarın 40 bin dolarını Özkan’a makamında teslim edildiği ifade edildi.

Dosyada yer alan rüşvet iddiasına ilişkin ses kayıtları da soruşturma kapsamında incelendi. Şüpheli Erkan Özkan, ses kayıtlarında geçen görüşmelerdeki kişinin dönemin Menderes Belediye Başkanı olarak kendisi olduğunu doğruladı.

‘Poşetler dolusu para vardı’ iddiası

Soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan harita teknisyeni A.U. hakkında ifade veren tanıklar, usulsüz imar ve aplikasyon işlemleri karşılığında müteahhitlerden rüşvet toplandığını iddia etti. Bir kişi, oturma ruhsatı alabilmek amacıyla 50 bin TL parayı A.U.’nun masasına bıraktığını itiraf etti. Müşteki, şahsın ofisinde 6-7 poşet içerisinde desteler halinde para gördüğünü de aktardı.

'Paralar kuyumcudan altına çevrilmiş!'

Ayrıca, belediye içerisindeki usulsüzlüklerden elde edilen yaklaşık 2 milyon liralık tutarın da EFT yoluyla aktarıldığı ve vitrin kuyumcusu O.G. üzerinden altına dönüştürüldüğü belirtildi. Belediye şoförü M.K. ile ‘Takipçi’ lakaplı O.G.’nin de sistem içinde rüşvet verenler ve alanlar arasında iletişim ile para transferini sağladıkları öne sürüldü.

‘Borçların elden iadesi’ denilmiş

İlkay Çiçek’in, kendisine gelen bir çantadaki parayı belediye şoförü S.K.’ye verdiğini beyan ettiği ortaya çıktı. Dosyadaki banka hareketlerine ilişkin incelemede ise S.K.’nin 30 Temmuz 2026 saat 14.59’da, İlkay Çiçek’e ait banka hesabına “nakit yatan borçların elden iadesi” açıklamasıyla 1 milyon TL yatırdığı tespit edildiği kaydedildi.