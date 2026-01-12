Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediyesi, ilçenin kültürel ve ekonomik dokusuna katkı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Daha önce düzenlenen yılbaşı pazarının gördüğü yoğun ilginin ardından, vatandaşların taleplerini geri çevirmeyen belediye yönetimi, Özdere Kesre Köy Pazarı’nın her pazar günü düzenli olarak kurulacağını müjdeledi. Yerel üretimin desteklenmesi ve mahalle kültürünün yaşatılması hedeflenen pazar, bölge sakinleri için yeni bir cazibe merkezi olmaya aday.

Halkın talebi talimata dönüştü

Kesre Köy Meydanı’nda kurulan geçici etkinliklerin halk nezdinde büyük karşılık bulması üzerine Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sürecin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaları başlattı. Vatandaşlardan gelen yoğun istekleri değerlendiren Başkan Çiçek, köy pazarının her hafta sonu kurulması talimatını vererek projenin startını verdi. Menderes Belediyesi’nin yürüttüğü titiz hazırlık süreci tamamlanarak, pazarın artık her pazar günü Cumhuriyet Mahallesi’nin tam kalbindeki köy meydanında yer alacağı resmi olarak duyuruldu.

Ücretsiz servis imkanı

Belediye, pazarın sadece kurulmasıyla yetinmeyip vatandaşların bölgeye erişimini kolaylaştırmak adına kapsamlı bir ulaşım ağı planladı. Belirlenen güzergahlarda hizmet verecek olan ücretsiz pazar servislerinin saatleri şu şekilde açıklandı: Saat 10:00’da Gümüldür Pazar Yeri, 10:15’te Özdere Orta Mahalle Migros karşısı ve 10:30’da Özdere Çukuraltı Mahallesi Belediye Hizmet Binası önünden araçlar hareket edecek. Dönüş yolculuğu için saat 12:00 belirlenirken, Gümüldür hattı için saat 13:00’te ikinci bir sefer imkanı sunulacak. İzmir merkez veya Menderes ilçe merkezinden gelecek misafirler ise Cumaovası İZBAN durağından kalkan 775 numaralı ESHOT hattını kullanarak pazar alanına doğrudan ulaşabilecek.

Başkan Çiçek: "Halkla birlikte yönetiyoruz"

Yeni pazarın açılışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, katılımcı belediyecilik vurgusu yaptı. Göreve gelirken verdikleri sözleri tuttuklarını ifade eden Başkan Çiçek, "Vatandaşlar istedi, biz de gereğini yaptık. Halkla birlikte yönetim anlayışımızın bir parçası olarak bu kararı aldık. Özdere Kesre Köy Pazarı, bölge halkına hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük bir rahatlık sağlayacak. Tüm hemşehrilerimizi pazar günleri bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum," sözleriyle yerel halka çağrıda bulundu.