Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5–8 Ocak tarihleri arasında Gediz Havzası’nda geniş çaplı çevre denetimleri gerçekleştirdi. Çalışmalara 2 mobil çevre laboratuvarı, 11 çevre laboratuvarı ve 50 personel katıldı. Bakanlık ekiplerinin yer aldığı denetimlerde İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya’da Gediz Nehri’ne doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan 122 işletmede ani kontroller yapıldı. Arıtma tesisi çıkışlarından 97 atık su numunesi alındı.

21 arıtma tesisi uzaktan izleme sistemiyle denetlendi

Saha denetimlerinin yanı sıra Bakanlığın 7/24 anlık ölçüm yapan Sürekli İzleme Merkezi (SİM) sistemi üzerinden de veriler incelendi. Gediz Havzası’nda kurulu, kapasitesi günde 5 bin metreküp ve üzeri olan 21 atık su arıtma tesisi uzaktan izleme yöntemiyle kontrol edildi.

11 belediye ve tesise ceza, adli süreç başlatıldı

Sonuçlanan analizlerde mevzuata aykırı deşarj yaptığı belirlenen 11 belediye, organize sanayi bölgesi ve sanayi tesisine Çevre Kanunu kapsamında 16 milyon 573 bin 463 lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu işletmeler hakkında idari ve adli süreç başlatıldı.

Türkiye genelinde 62 bin denetim, yaklaşık 4 milyar TL ceza

Bakanlık verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde 62 bin 583 çevre denetimi yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar lira ceza kesildi. 462 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı verildi.

Gediz Havzası’nda 2025 bilançosu ağır

Gediz Havzası’nda 2025 yılı boyunca 2 bin 140 denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda 183 tesise 211 milyon 145 bin 657 lira ceza uygulandı. 22 tesisin faaliyeti durduruldu.