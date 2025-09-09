Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi, kış dönemi spor okulları için kayıt almaya başladı. Başvurular 13 Eylül’e kadar devam edecek. Kayıt için kimlik belgesi yeterli olacak. Katılımcılar tek sefere mahsus 800 TL forma bedelinin yanı sıra branşa göre değişen 200-300 TL arası aidat ödeyecek. Kayıt işlemleri, Menderes Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (MEGEM)ile Görece Kapalı Spor Salonu’nda yapılabilecek.

Geniş yaş aralığı ve farklı branşlar

Eğitimler, belediyeye bağlı eğitmenler tarafından verilecek ve çeşitli yaş gruplarına hitap edecek.

Futbol: 2014-2018 doğumlular

Basketbol, voleybol, satranç: 2013-2018 doğumlular

Boks: 2008-2015 doğumlular

Jimnastik: 2017-2020 doğumlular

Halk oyunları: 2012-2017 doğumlular

“Sporla büyüyen sağlıklı nesiller yetiştireceğiz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Geleceğimizin büyük insanları olan çocuklarımızı bedenen ve zihnen hayata hazırlamak için sporun gücünden yararlanıyoruz. Onlar için her zaman imkan ve fırsatlar yaratıyoruz. Sporla büyüyen sağlıklı nesiller için ailelerimizi kış spor okullarımıza bekliyoruz” dedi.