Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 13 bin 932 ilkokul ve ortaokul öğrencisine bu yıl da kırtasiye desteği sağladı. Her öğrenci için 3 bin 500 TL olmak üzere toplam 48 milyon 762 bin TL, velilerin İzmir Şehir Kartı’na yüklendi.

Veliler, bizvariz.izmir.bel.tr adresinden anlaşmalı kırtasiye listesini görüntüleyerek ilçelerindeki esnaftan alışveriş yapabiliyor. Proje, aile bütçesinin yanı sıra yerel esnafa da katkı sunuyor.

“Velilerden çok olumlu dönüşler alıyoruz”

Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, “2025-2026 eğitim öğretim yılında 13 bin 932 öğrenciye 3 bin 500 TL kırtasiye desteği sağlıyoruz. Bu da yaklaşık 49 milyon TL’ye tekabül ediyor. 8 Eylül itibarıyla tüm kartlara para aktarımı yapıldı. Veliler bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden anlaşmalı kırtasiyelerden alışverişlerini yapabiliyor. Proje, hem veliler hem öğrenciler hem de kırtasiye esnafı için önemli” dedi.

Velilerden teşekkür mesajı

Karabağlar’da anlaşmalı kırtasiyeden alışveriş yapan üç çocuk annesi Gül Yapıcı, “Zor bir dönemden geçiyordum. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizi yarı yolda bırakmadı. Kızım için ihtiyaçlarımızı karşılayabildim. Maddi olarak çok faydalı oldu” diye konuştu.

“İzmir’in parası İzmir’de kaldı”

İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir, “Yaklaşık 14 bin öğrenciye 3 bin 500 TL’lik destek sağlandı. Kartlar büyük marketlerde geçmiyor, yalnızca İzmir genelinde belirlediğimiz yaklaşık 350 kırtasiyede kullanılabiliyor. Böylece İzmir’in parası İzmir’de kaldı” dedi.

Esnaftan Başkan Cemil Tugay’a teşekkür

Kırtasiye esnafı Efe Durdu, “Bu proje sayesinde hem ihtiyaç sahibi aileler hem de esnaf kazandı. İzmirlinin parası İzmir’de kaldı. Veliler de Başkan Cemil Tugay’dan memnuniyetlerini dile getiriyor. Bu destek bizlere can suyu oldu” ifadelerini kullandı.