Son Mühür/ Merve Turan - Menderes Belediyesi, atık yağ toplama kampanyasını bu yıl daha geniş kapsamlı ve etkin şekilde yeniden başlattı. Geçtiğimiz yıl okullarda yapılan yarışmalar ve esnaf iş birlikleriyle yürütülen kampanya, bu kez muhtarların da katılımıyla daha geniş bir kitleye ulaşacak.

Muhtarlıklara bidonlar yerleştirildi

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında muhtarlıklara atık yağ bidonları bırakıldı. Vatandaşların evlerinde biriktirdiği yağlar bu noktalarda toplanacak ve anlaşmalı firma tarafından geri dönüşüme kazandırılacak. Böylece atık yağların doğaya karışması önlenecek.

Başkan Çiçek: “El ele geleceğimizi kurtaralım”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, “Doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu bilinçle hareket etmesini istiyoruz. Atık yağlarını muhtarlıklara bırakmalarını rica ediyoruz. El ele vererek geleceğimizi kurtaralım” dedi.