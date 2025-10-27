Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi, Akçaköy Mahallesi’nde duvarları rengarenk resimlerle süsledi. Sanatçı Nazmiye Dikmen Şen’in elinden çıkan çizimlerle köy sokakları adeta açık hava galerisine dönüştü.

Akçaköy sokakları sanatla buluştu

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Akçaköy Mahallesi’nde başlatılan sanatsal boyama çalışmaları tamamlandı. Sanatçı Nazmiye Dikmen Şen, mahalledeki duvarları tuval gibi kullanarak birbirinden renkli çizimler yaptı.

Rengarenk duvarlar büyüledi

Mahalledeki evlerin duvarlarını süsleyen resimler, bölgeye yeni bir kimlik kazandırdı. Akçaköy’ün sokakları sanatla canlanırken, mahalleye gelenler yapılan çalışmalara hayran kaldı.

“Sokaklarımızı sanatla buluşturduk”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yapılan çalışmanın ilçeye farklı bir estetik kazandırdığını belirterek şunları söyledi: “Sokaklarımızı sanatla buluşturduk. Akçaköy’de duvarlarımız artık daha renkli, daha coşkulu. Sanatçı çalışma arkadaşımızla ilçemizin birçok noktasına sanatsal imzalar attık. Şimdi de Akçaköy Mahallemizi güzelleştirdik. İlçemizde güzel işlerle ses getirmeye devam edeceğiz.”