Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nde üst düzey iki isim daha görevden alındı. Edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Alptekin ile Fen İşleri Müdürü Kerem Bulut'un görevlerine son verdi.

SAMSUN’DAN GETİRİLMİŞTİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Alptekin, geçtiğimiz ocak ayında İzmir’e 850 kilometre uzaklıktaki Samsun Atakum Belediyesi’nden büyük umutlarla transfer edilmişti. Konak Belediyesi’ne gelişinden kısa süre sonra görevden alınması dikkat çekti.

URLA’DAN GELEN MÜDÜR DE GÖNDERİLDİ

Alptekin’in ardından Urla Belediyesi’nden transfer edilen Fen İşleri Müdürü Kerem Bulut da görevden alındı. Her iki müdürün de Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu’nun kararıyla görevden ayrıldığı öğrenildi.

YENİ ATAMA BEKLENİYOR

Kültür ve Fen İşleri müdürlüklerine henüz yeni atama yapılmadı. İlgili birimlerin, geçici olarak başkan yardımcılarına bağlandığı bildirildi.

Nilüfer Mutlu’nun göreve geldiği günden bu yana belediye yönetiminde yaptığı sık değişiklikler, kulislerde “Mutlu, görevden alma şampiyonluğunu elden bırakmıyor” yorumlarına neden oldu.