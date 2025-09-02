Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 02.09.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Menderes Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan taşınmaz satışı dikkat çekti. 4 adet tarla niteliğindeki taşınmazını satışa çıkaran Menderes Belediyesi'nin belirlemiş olduğu muhammen bedel ise 93 milyon 231 bin 790 TL.

3 tanesi Akçaköy Mahallesi'nde yer alıyor!

Menderes Belediyesi tarafından satışa konulan 4 taşınmazdan 3 tanesi Akçaköy Mahallesi'nde yer alıyor. Akçaköy Mahallesi, Ahmet Dayı mevkii, 145 ada 5 parselde yer alan ilk taşınmaz için belirlenen muhammen bedel, 26 milyon 119 bin 80 TL olarak dikkat çekiyor. Sandıçayı mevkii, 150 ada 15 parselde yer alan ikinci tarla niteliğindeki taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 30 milyon 540 bin 330 TL. Ahmet Dayı mevkii, 162 ada 4 parselde yer alan 3. taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 19 milyon 334 bin 420 TL olarak ön plana çıkıyor.

1 tanesi Seferihisar'da!

Taşınmazlardan sonuncusu ise Seferihisar, Orhanlı Mahallesi, Engeç Deresi mevkiinde yer alıyor. 238 ada 57 parselde yer alan, 21.547,45 m2'lik alanıyla dikkat çeken zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 17 milyon 237 bin 960 TL.

İhale ne zaman?

Söz konusu 4 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihale, 17.09.2025 tarihinde Menderes Belediyesi Encümen Salonunda kapalı teklif usulü ile yapılacak. İhale, 14.00-14.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek.