İzmir’de düzenlenen kapsamlı bir toplantıda Türk devletleriyle ilişkilerin geleceği, kültürel projeler, insani yardımlar ve uluslararası işbirliği fırsatları ele alındı.

STK temsilcileri ile AK Parti yönetimi buluştu

İzmir Türk İslam Kültür Vakfı, Kur’ana Hizmet Derneği ve İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği temsilcileri, Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hakan Karataşlı’nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yakup Karaca, Prof. Dr. Tansu Değirmenci, Bünyamin Ertekin, Erkan Karagöz ve Metin Matara da hazır bulundu.

Kültürel ve insani projeler gündemde

Toplantıda Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürel işbirliği projeleri, insani yardım faaliyetleri ve uluslararası ortaklık fırsatları masaya yatırıldı. Katılımcılar, ortak değerler üzerinden kardeşlik bağlarını pekiştirecek projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Karataşlı: “İşbirliği barış ve refaha katkı sunacak”

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hakan Karataşlı, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar için önemini vurguladı. Karataşlı, “Her alanda tesis edilecek işbirliği, bölgemizde barışa, huzura ve refaha önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla örtüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk Devletler Teşkilatı’nın ortaya koyduğu vizyonun, “Türkiye Yüzyılı” hedefleriyle uyumlu olduğunu söyleyen Karataşlı, kamu sisteminde Türk dünyasıyla ilgili 50’den fazla kuruluşun bulunduğunu hatırlattı. Bu tabloyu, ikili ve çoklu işbirliklerinin yoğunluğuna işaret eden güçlü bir gösterge olarak değerlendirdi.

Yeni işbirliği alanları gündeme geldi

Karataşlı, Türk Dünyası İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı’nda birçok yeni işbirliği alanının gündeme geldiğini belirterek, katılımcı kurumların ufuk açıcı projeler sunduğunu dile getirdi.

Teşekkür ve ortak çalışma temennisi

Toplantıya katılan sivil toplum temsilcileri, nazik ev sahipliğinden dolayı Hakan Karataşlı’ya teşekkür etti. Heyet, Türk dünyasında kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecek projelerde ortak çalışma isteğini dile getirdi.