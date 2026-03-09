Son Mühür- İzmir’in Menderes ilçesinde köklü bir değişim rüzgarı esiyor. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması adına sembolik değeri yüksek ve mali anlamda kritik bir karara imza atarak makam aracı kullanımını tamamen bıraktı. Göreve geldiği günden bu yana mali disiplini öncelik haline getiren Çiçek, lüks makam aracı yerine belediyenin envanterinde bulunan standart binek araçları kullanmaya başladı. Kiralık araç dönemini kapatarak belediyeyi kendi öz kaynaklarına kavuşturan Başkan Çiçek, "kemer sıkma" politikasına bizzat kendi makamından başlayarak halkın büyük takdirini kazandı.

Mali disiplin yolunda kararlı adımlar

Görev süresinin ilk iki yılında belediyenin ekonomik yapısını ayağa kaldırmak için stratejik hamleler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı İlkay Çiçek, bu sürecin tesadüf olmadığını vurguladı. Tasarruf ajandasının en önemli maddelerinden birinin, belediyeyi yüksek maliyetli kiralama külfetinden kurtarmak olduğunu ifade eden Çiçek, belediyenin artık kendi araç filosuna sahip bir kurum haline geldiğini hatırlattı. Kurumsal bütçenin her kuruşunu titizlikle yönettiklerini dile getiren Başkan, bu yeni dönemin belediyenin mali geleceği için hayati bir eşik olduğunu belirtti.

"Hizmet için öncülük etmek görevimdir"

Lüks harcamaların ve gösterişin yönetim anlayışlarında yeri olmadığını ifade eden Başkan İlkay Çiçek, tasarruf sürecine liderlik etme sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi. Yeni dönem stratejisini makam aracından vazgeçerek başlatan Çiçek, bu kararın sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda idari bir mesaj olduğunu kaydetti. Gereksiz tüm harcama kalemlerine son verildiğini müjdeleyen Çiçek, bir belediye başkanı olarak israfın önünü kesmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ifade ederek toplumun her kesimine örnek bir duruş sergiledi.

Emanet bilinciyle halkın parası halkın hizmetine

Belediye bütçesini "milletin emaneti" olarak nitelendiren Başkan Çiçek, bu kaynağın her kuruşunda yetimin ve tüm Menderes halkının hakkı olduğunu hatırlattı. Saltanat sürmek için değil, hizmet üretmek için bu göreve geldiklerini belirten Çiçek, makam araçları ve yüksek yakıt maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki yüküne dikkat çekti. Tasarruf edilen her bir liranın doğrudan Menderes’e yatırım ve hizmet olarak döneceğini vurgulayan Başkan, halkın parasını yine halkın refahı için harcayacaklarının altını kalın çizgilerle çizdi.

Öz kaynak modeli ile milyonlarca liralık kazanım

Menderes Belediyesi, İlkay Çiçek döneminde hayata geçirilen "öz kaynak odaklı yönetim" modeli sayesinde ekonomik bir dönüşüm yaşıyor. Görevin ilk günlerinden itibaren araç kiralama sistemini lağvederek iş makineleri ve lojistik araçlar başta olmak üzere belediyeye ait bir filo kuran yönetim, bu sayede milyonlarca liralık bir kaynağın belediye kasasında kalmasını sağladı. İki yıllık süreçte elde edilen bu büyük tasarrufun, mali disiplinden taviz verilmeden artarak devam edeceği ve Menderes’in geleceğine yatırılacağı belirtiliyor.