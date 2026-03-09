Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in köklü eğitim çınarı Ege Üniversitesi (EÜ), Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında göğüs kabartan bir başarıya imza attı. Programın 6. dönem sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, Ege Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 17 farklı proje, bakanlıktan tam not alarak desteklenmeye hak kazandı. Elde edilen bu veriler ışığında Ege Üniversitesi, proje kabul sayısı baz alındığında İzmir genelinde birinci sıraya yerleşirken, Ege Bölgesi genelinde ise ikinci sırayı kimseye kaptırmayarak sivil toplum ve akademi iş birliğindeki gücünü tescilledi.

Öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk vizyonu

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen ÜNİDES programı, üniversite gençliğinin sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve toplumsal fayda odaklı fikirlerini somut projelere dönüştürmeyi hedefliyor. Ege Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 17 ayrı kulübün, bilimden sanata, spordan sosyal yardımlaşmaya kadar geniş bir yelpazede hazırladığı dosyaların kabul edilmesi, üniversitenin sadece teorik eğitimde değil, uygulama ve topluma dokunma noktasında da ne denli yetkin olduğunu kanıtladı. Bu başarı, kampüs içerisindeki dinamik yapının ve öğrenci odaklı yönetim anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’tan tam destek mesajı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrenci topluluklarının ulaştığı bu kıymetli noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin fikir dünyasına olan güvenini vurguladı. Ege Üniversitesi öğrencilerinin her daim üretkenlik ve toplumsal duyarlılık ekseninde hareket ettiğini belirten Rektör Budak, 17 projenin birden destek almasının tesadüf olmadığını, aksine sistemli bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti. Akademik danışmanların rehberliğinde hazırlanan bu nitelikli projelerin, hem öğrencilerin kişisel gelişimine hem de toplumsal kalkınmaya doğrudan katkı sunacağını belirten Budak, öğrencilerin yaratıcı süreçlerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini altını çizdi.

İzmir’in lideri, Ege’nin parlayan yıldızı

Açıklanan son istatistikler, Ege Üniversitesi’nin bölgedeki rekabetçi gücünü bir kez daha ortaya koydu. İzmir’deki tüm yükseköğretim kurumlarını geride bırakarak en çok projesi kabul edilen üniversite unvanını kazanan EÜ, Ege Bölgesi’ndeki tüm illeri kapsayan genel sıralamada ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Bu başarı tablosu, üniversitenin sunduğu özgür çalışma ortamının ve proje geliştirme kültürünün bir sonucu olarak okunuyor. Gelecek dönemlerde desteklenen projelerin hayata geçmesiyle birlikte, Ege Üniversitesi öğrenci topluluklarının sahada yaratacağı etki şimdiden merak konusu oldu.