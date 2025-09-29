Son Mühür- 2016 yılında nikah masasına oturan ve evliliklerinden ikiz kız çocukları dünyaya gelen oyuncular Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı almış ve magazin gündeminin merkezine oturmuştu. Çiftin ayrılığı, hayranları tarafından da üzüntüyle karşılanmıştı.

“Yalan, yanlış iftira”

Ayrılık sonrası hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Pelin Akil, sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden bozdu.

İddialara sert bir şekilde karşılık veren ünlü oyuncu, menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Akil, “Yalan, yanlış iftira” ifadelerini kullanarak söylentilerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Anıl Altan cephesinde sessizlik

Boşanma sonrası özel hayatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Anıl Altan ise geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile görüntülendi. Ancak Altan, çıkan aşk iddialarına henüz herhangi bir yanıt vermedi.