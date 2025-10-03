Son Mühür- Şıkel’in kahvaltı tabağında kaju, ceviz gibi kuruyemişlerin yanı sıra egzotik meyveler yer aldı. Sade ve kısıtlı içerik, mankenin uzun süredir benimsediği fit yaşam tarzını yansıtan bir tercih olarak değerlendirildi.

Kullanıcılar ikiye bölündü

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları iki farklı görüş ortaya koydu. Bir kesim tabağı “sağlıklı ve diyet odaklı” bulurken, diğer kesim “yetersiz” olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

“Bu mu kahvaltı?” tartışması

Bazı kullanıcılar tabağı “fit kalmanın sırrı” olarak yorumlarken, eleştirenler “bu mu kahvaltı tabağı?” diyerek doyuruculuktan uzak olduğunu savundu.

Sosyal medyada gündem oldu

Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımı, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve beslenme alışkanlıkları üzerine sosyal medyada uzun süre tartışılmaya devam etti.