Son Mühür - 2026 yılı Ocak ayı memur maaş zamlarının, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 Ocak 2026 Pazartesi günü netleşmesi beklenirken, kamu çalışanlarından tepkiler yükselmeye başladı. Enflasyonun altında kalan toplu sözleşme zammına dikkat çeken Birlik Sağlık Sen, İzmir’de dikkat çekici bir basın açıklaması ve görsel eylem düzenleyeceğini duyurdu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, toplu sözleşme kapsamında verilen yüzde 11’lik zammın mevcut ekonomik koşullarda anlamını yitirdiği belirtildi. Kasım ayı enflasyonu olan yüzde 0,87’nin de eklenmesiyle artış oranının yüzde 17,57 seviyesinde kaldığı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla bu oranın yüzde 18-19 bandına çıkmasının beklendiği ifade edildi. Ancak bu artışın, kamu çalışanlarının alım gücündeki kaybı telafi etmekten uzak olduğu vurgulandı.

KAZANDA TAŞ PİŞİRİLECEK

Bu kapsamda Birlik Sağlık Sen, “Memur Taş mı Yesin” başlığıyla yapılacak basın açıklamasında sembolik bir eyleme imza atacak. Açıklama sırasında, ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bir kazanda taş pişirileceği bildirildi.

BASK Konfederasyonu’na bağlı iş kollarının da katılımıyla gerçekleştirilecek olan eylem ve basın açıklaması, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 12.30’da İzmir Alsancak’ta, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılacak.

Sendika yetkilileri, tüm kamu çalışanlarını ve vatandaşları basın açıklamasına destek vermeye davet etti.