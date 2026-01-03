Edinilen bilgilere göre, Karaburun ilçesindeki yazlıklarından dönen Naime Z. (65) ile oğulları Emre Z. (42) ve Alican Z. (36), 13 Aralık’ta Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi’ndeki evlerine geldi. Bir süre sonra evden ayrılan Emre Z’nin ardından Naime Z, deterjan almak için apartmanın bodrum katında bulunan kömürlüğe indi.

Uzun süre geri dönmeyen Naime Z’yi arayan oğlu Alican Z, kömürlüğe indiğinde annesini kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Naime Z’nin çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel ekip kuruldu, kamera kayıtları incelendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde özel ekip oluşturuldu. Çevrede bulunan 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi.

Olay öncesi ve sonrasında apartmana girip çıkan kişilerin kimlikleri tespit edilerek ifadeleri alındı. Şüphelilere ait dijital materyaller de incelemeye alındı.

Kan lekesi gerçeği ortaya çıkardı

Yapılan kriminal incelemelerde, Emre Z’nin kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesinin bulaştığı tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin Emre Z. tarafından işlendiği belirlendi. Alican Z’nin olayla bağlantısının bulunmadığı ortaya konuldu.

Tartışma iddiası

Emre Z’nin, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle annesinden borç para istediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emre Z, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.