Son Mühür - Yüzde 18,61 oranındaki zam sonrası milyonlarca memur ve memur emeklisi, enflasyon farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inden itibaren geçerli olurken, 15 Aralık–15 Ocak döneminde yeni maaşlar üzerinden işlem yapıldığı için ocak ayının ilk 14 gününe ait maaş farklarının ayrıca ödenmesi gerekiyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında oluşan farklar doğrultusunda ödeme tarihleri belirleniyor ve memur ile memur emeklileri, fark ödemelerini banka ya da PTT şubeleri ile ATM’ler üzerinden alabiliyor.

Beklenen tarih belli oldu

Memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alırken, yüzde 18’lik zamlı maaşların 15 Ocak’ta hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz resmi ödeme takvimini açıklamadı. 4/C kapsamındaki emekli maaş farklarının ise ocak ayının ortalarında ödenmesi öngörülüyor.