Son Mühür - ABD’li iş insanı Elon Musk, ülkede “2. Amerikan İç Savaşı”nın başladığını öne sürdü. Musk, Beyaz Saray ile liberal gruplar arasında göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında yaşananları bu şekilde yorumladı. Bu değerlendirmesini X’te paylaşılan “İç Savaş 2.0’ın fiilen başladığını kabul etmenin zamanı geldi” ifadeli gönderiye verdiği yanıtla dile getiren Musk, paylaşımın altına “Öyle görünüyor” yorumunu yazdı.

Neler yaşandı?

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis’te geçen ay yaşanan federal göçmenlik operasyonları, iki ayrı ölüm ve geniş protestolara yol açtı. 7 Ocak’ta Renée Nicole Macklin Good adlı 37 yaşındaki Amerikalı kadın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin baskını sırasında aracında vurularak öldürüldü. Bu olayın ardından 24 Ocak’ta düzenlenen protestolar sırasında bir diğer kişi daha federal görevlilerce gözaltına alınmak istenirken vuruldu. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşındaki hemşire Alex Jeffrey Pretti olduğunu ve olay sırasında yanında silah bulunduğunu öne sürdü. Bu iki ölüm, hem eyalette hem de ülke genelinde federal göçmenlik uygulamalarına karşı tepkileri artırdı ve protestoların devam etmesine neden oldu.

'Kurgulanmış kaos' olarak tanımladı

Donald Trump, 24 Ocak’taki olayların ardından yaptığı açıklamada eyalet ve yerel yönetimleri “ayaklanmayı körüklemekle” suçladı. Herhangi bir kanıt sunmayan Trump, yerel polisin olay sırasında federal göçmenlik görevlilerini korumak amacıyla geri çekildiğini iddia etti.

JD Vance ise Minneapolis’te yaşananları “kurgulanmış bir kaos” olarak nitelendirirken, yerel yönetimleri “aşırı sol provokatörlerle” birlikte hareket etmekle itham etti.