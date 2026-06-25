Son Mühür- Türkiye'nin ekonomisi kadar siyasi atmosferi de yabancı yatırımcıların takibi altında.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın Türkiye'yle ilgili son raporu ekonomi kadar başta Özgür Özel'in dokunulmazlık tartışmaları olmak üzere siyaseti de mercek altına almasıyla dikkati çekti.

Dünyaca ünlü yatırım bankası, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekesine ilişkin siyasi risklere vurgu yaparak, erken seçim için 2027 sonunu işaret etti.

Değer kaybı devam edecek...



JPMorgan analistleri, Türkiye piyasalarına ilişkin son değerlendirme notunda Türk Lirası’na yönelik görünümünü koruduğunu açıkladı.

JP Morgan'a göre Türk Lirası'ndaki kontrollü değer kaybı sürecek.

Bankanın analizinde, özellikle teknoloji hisselerine yönelik endişeler nedeniyle küresel risk iştahı üzerindeki baskının aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili olduğu belirtildi.



Analizde, Dolar/TL’deki fiyat hareketlerinin ise kamu bankalarının döviz satışlarıyla sınırlı kaldığı ifade edildi.

Swap hariç 30 milyar dolar...



Geçtiğimiz günlerde güçlü yurtdışı girişlerinin döviz rezervlerine de olumlu yansıdığına dikkat çekilen analizde, swap hariç net rezervlerin yeniden 30 milyar dolar seviyesine yaklaştığı ifade edildi

Notta, dolar/TL seviyesinin beklenen kademeli değer kaybı patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu vurgulandı. Yurtdışı kaynaklı sermaye akımlarının ise pazartesi günü görülen reel para girişlerinin ardından karışık bir görünüm sergilediği aktarıldı.