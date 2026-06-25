Son Mühür- BIST 100 yüzde 1.43, BIST 30 ise yüzde 1.37 değer kaybettiği bir işlem gününü geride bırakmıştı.

Önceki kapanışına göre 208.40 puan gerileyen BIST 100 endeksi günü 14.331 puan seviyesinde kapattı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.83'lük artışla 14.450 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Asya yeniden artıya geçti...



Çip şirketlerine yönelik endişeler ve teknoloji hisselerinin aşırı değerlendiği korkusuyla tarihinin en büyük düşüşlerinden birine sahne olan Güney Kore borsası son iki gündür kayıplarını telafi edecek performans sergiliyor.

Günery Kore KOSPI endeksi 5.43, Japon Nıkkei endeksi 4.6 değer kazanarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Bitcoin, altın, gümüş ve brent petrol...



Fed'in faiz arttırımı beklentileri sonrası ons altın ve bitcoin için ibre aşağı döndü. Altının ons fiyatı uzun süre sonra ilk kez 4 bin doların altına gerilerken, en büyük kripto para birimi bitcoin de 60 bin dolar psikolojik sınırının altına inme sinyalleri verdi.

Ons altın 3.986 dolardan, gram altın 5.961 liradan,

gümüş 57.03 dolardan,

Brent petrol 72.44 dolardan,

Bitcoin 61.690 dolardan alıcı buluyor.