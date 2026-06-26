Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 14.259,75 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 71.46 puan azalırken işlem hacmi 188 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.02'lik yükselişle 14.262 puandan giriş yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,76, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

Yabancılar 5 hafta sonra hisse alımında hareketlendi. Geçen hafta 343 milyon dolar tahvil 465.7 milyon dolar hisse aldı.

BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan TOBB Nefes kredisinin 25 milyar liralık ilk diliminin tükendiği bildirildi. Gözler, ikinci 25 milyar liralık dilimde.



Küresel piyasalarda endişe var...



Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı kaynaklı olumlu haberlere rağmen teknoloji şirketlerinin aşırı değerlendiği endişesiyle sıkıntı yaşamaya devam ediyor.

ABD, İran'ın Singapur bandıralı bir yük gemisini vurduğunu duyurdu. İran geminin belirtilen rotanın dışına çıktığını hatırlattı. Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı sonrası brent petrol 74 dolar seviyesine yükseldi.



Asya borsaları günü negatif kapattı...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,2, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 5,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve brent petrol...



Ons altın 4.103 dolardan, gram altın 6.016 liradan,

gümüş 56.78 dolardan,

brent petrol 74.06 dolardan,

bitcoin 59.820 dolardan alıcı buluyor.