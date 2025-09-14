Bir dönemin fenomen dizisi Yabancı Damat’ta canlandırdığı “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90’ıncı yaşına bastı. Türk televizyon tarihine damga vuran pek çok projede yer alan Güzelbeyoğlu, özellikle samimi ve sıcak tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edindi.

Kariyerinin iz bırakan yapımlar

“Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi popüler dizilerde rol alan sanatçı, en çok Yabancı Damat dizisindeki performansıyla tanındı. “Memik Dede” karakteri, kısa sürede hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da büyük beğeni topladı.

Uzun süredir ekranlardan uzak

Bir süredir ekranlara ara veren Güzelbeyoğlu, son haliyle gündeme geldi. Sanatçının 90’ıncı yaş günü kutlamaları, hem meslektaşları hem de hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

Usta oyuncunun doğum günü kareleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Paylaşımlara “Nice sağlıklı yılları olsun”, “Allah uzun ömürler versin” ve “Maşallah, nazarlardan korusun” şeklinde pek çok yorum yapıldı.