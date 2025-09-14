Son Mühür- Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti, dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Her bölümünde reyting rekorları kıran dizi, dördüncü sezonuna da iddialı bir başlangıç yaptı.

Doğa ve Firaz sahneleri dikkat çekti

Yeni bölümde, Sıla Türkoğlu’nun hayat verdiği Doğa karakteri ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in canlandırdığı Firaz karakterinin yakınlaşması damga vurdu. İkilinin “yasak aşkı” senaryonun merkezine otururken, sahneler kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı.

Sosyal medyada tepkiler büyüdü

Bölüm yayınlanır yayınlanmaz dizinin takipçileri, özellikle Doğa ve Firaz’ın ilişkisini sert bir dille eleştirdi. Twitter ve Instagram’da binlerce yorum yapılırken, bazı kullanıcılar “yayından kaldırılsın” çağrısında bulundu.

Reyting rekortmeni dizi tartışılıyor

Daha önce de tartışmalı sahneleriyle gündeme gelen Kızılcık Şerbeti, yeni sezonunun ilk bölümüyle yine gündem yaratmayı başardı. İzleyicilerin bir kısmı senaryoyu “cesur” bulurken, büyük bir kesim özellikle yasak aşk sahnelerine tepki gösterdi.