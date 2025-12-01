A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Malatyalı fahri hemşerisi olarak kabul edilen Melissa Vargas, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavına katılmak için Malatya’ya geldi. Kentte büyük sevgi gösterileriyle karşılanan milli voleybolcu, sınav alanında vatandaşların ilgi odağı oldu.

Trafik parkurundaki uygulama sınavını başarıyla tamamladı

Sınavın uygulamalı bölümü Trafik Eğitim Parkuru’nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 35 dakika süren sınav boyunca araç kullanma becerilerini sergileyen Vargas, parkurda gereken tüm adımları sorunsuz tamamlayarak ehliyeti almaya hak kazandı.

Vatandaşlardan moral desteği

Sınav sürecinde Vargas’ı yalnız bırakmayan Malatyalılar, sınav alanı çevresinde milli sporcuyu destekledi. Bazı vatandaşlar Vargas’a başarı dileklerini iletirken, çocuklar milli yıldızla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

“Malatya’da olmaktan mutluyum”

Sınav sonrası kısa bir açıklama yapan Melissa Vargas, Malatya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehir halkının sıcak ilgisinden etkilendiğini belirten Vargas, işlemlerin tamamlanmasının ardından ehliyetini teslim aldı.

Ehliyet süreci tamamlandı

Uygulamalı sınavı başarıyla geçen milli yıldız, gerekli prosedürlerin ardından resmi olarak ehliyet sahibi oldu. Vargas’ın Malatya ziyareti kentte günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.