İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede Türkiye–İran ilişkilerinin tarihsel derinliğine ve kültürel yakınlığına dikkat çekti. Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki bağların yalnızca diplomatik düzeyde değil, kardeşlik ve ortak medeniyet temelinde güçlendiğini söyledi.

“İlişkilerimiz özgün, güçlü ve büyük bir gelişme kapasitesine sahip”

Pezeşkiyan, Türkiye ile İran’ın bölgede önemli iki aktör olduğuna vurgu yaptı:

“İki ülke arasındaki ilişkiler köklü, özgün ve geniş bir gelişme kapasitesine sahip.”

İran lideri, Müslüman ülkelerin birlik içinde hareket etmesi halinde hiçbir dış aktörün bölgeye zarar veremeyeceğini ifade etti.

“Bölgedeki birçok kriz dış müdahalelerin ürünüdür”

Pezeşkiyan, bölgedeki mevcut çatışmaların büyük bölümünün dış güçlerin manipülasyonlarıyla ortaya çıktığını söyledi:

“Bazı müdahaleci aktörlerin kurduğu komplolar ve körüklediği ayrılıklar bölgedeki krizlerin temel sebebidir.”

Bu yapıların amacının İslam ülkelerinin ilerlemesini engellemek olduğunu belirtti.

“Avrupa bunu başardıysa İslam dünyası çok daha fazlasını yapabilir”

İran Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın uzun savaş tarihlerine rağmen ortak siyasi ve mali yapılara kavuştuğunu hatırlatarak İslam dünyasının bu konuda çok daha güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı:

“İslam ülkeleri ticaret, bilgi ve kültür akışını birbirine bağlayabilirse uyumlu bir ortak gelişim süreci rahatlıkla mümkündür.”

“Ortak düşmanların baskısı artarken birlik kaçınılmazdır”

Pezeşkiyan, ortak tehditlerin arttığı bir dönemde İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın hayati önemde olduğunu dile getirdi:

“Biz birbirimizin kardeşiyiz. Ticaretin, bilimin ve kültürün geçtiği sınırlar terörizme ve silaha asla geçit vermemeli.”

İslam dünyasının sorunları büyütmek yerine çözüm odaklı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Fidan: “İç ihtilaflar İslam dünyasının zamanını çalıyor”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pezeşkiyan’ın mesajlarına destek vererek İslam dünyasında yaşanan ayrışmaların büyük zaman kaybına yol açtığını söyledi:

“İç ihtilaflar değerli zamanımızı boşa harcıyor. Bugün ortak ve kolektif işbirliği kaçınılmaz bir gerekliliktir.”

Fidan, İslam ülkelerinin birlikte hareket ettiği takdirde büyük kırılmaları aşabileceğini vurguladı:

“İran ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Müslüman ülkeler, ümmetin önündeki büyük ayrılık taşını kaldırabilir.”

“Birlikten doğacak güç hem bölgeyi hem ümmeti korur”

Fidan’ın açıklamasına göre Türkiye ve İran, İslam coğrafyasında dayanışma, güvenlik ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için ortak çalışma kararlılığını sürdürecek.