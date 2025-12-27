İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu" kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. İş ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin de adının geçtiği soruşturmada, sosyal medya fenomeni ve model Melisa Fidan Çalışkan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen genç model hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.

İstanbul merkezli olarak dört ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Melisa Fidan Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme, mevcut delil durumunu değerlendirerek Çalışkan'ın tutuklu yargılanmasına hükmetti. Bu karar, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomenin takipçileri ve magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

Operasyonun Detayları ve Yöneltilen Suçlamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma, teknik ve fiziki takip süreçlerinin ardından operasyona dönüştü. Soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" gibi ağır maddeler yer alıyor.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi. Dijital materyallerin incelenmesiyle soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtiliyor. Melisa Fidan Çalışkan'ın, soruşturma kapsamındaki diğer bazı isimlerle olan bağlantıları ve iddia edilen suç organizasyonu içindeki konumu, savcılık tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor.

Melisa Fidan Çalışkan Kimdir?

2004 yılında dünyaya gelen Melisa Fidan Çalışkan, 21 yaşında olup kariyerini modellik ve dijital içerik üreticiliği üzerine kurdu. İstanbul'da yaşayan Çalışkan, lise eğitiminin ardından çocukluk hayali olan modellik sektörüne adım attı. Özellikle makyaj modelliği ve editöryal çekimlerde yer alan genç isim, zaman zaman podyum projelerinde de boy gösterdi. Verdiği bir röportajda, modellik kariyerine arkadaşlarının teşvikiyle başladığını ve en büyük hedefinin yurt dışında projelerde yer almak olduğunu ifade etti.

Profesyonel modellik kariyerinin yanı sıra sosyal medya platformlarında da aktif olan Melisa Fidan Çalışkan, "influencer" kimliğiyle tanınıyor. Instagram ve TikTok gibi platformlarda moda, güzellik ve yaşam tarzı üzerine içerikler üreten Çalışkan'ın yaklaşık 160 bin takipçisi bulunuyor. Markalarla iş birlikleri yapan ve çeşitli tanıtım organizasyonlarında yer alan fenomen isim, 1.70 cm boyunda ve fiziksel özellikleriyle sektörde dikkat çeken yeni yüzler arasında gösteriliyordu. Son yaşanan hukuki süreçle birlikte kariyeri ve sosyal medya faaliyetleri belirsizliğe girdi.