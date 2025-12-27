İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında iş ve sanat dünyasından tanınmış isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda sıcak bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda "ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu" olarak bilinen soruşturmada, aralarında ünlü ayakkabı markası FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan'ın da bulunduğu şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.

İstanbul merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasıyla birlikte nöbetçi hakimliğe çıkarılan Mahmut Uğur Ziylan ve diğer bazı iş insanları hakkında "tutuklama" kararı çıktı. Bu gelişme, iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Operasyonun Detayları ve Yöneltilen Suçlamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü süreçte, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" gibi ağır maddeler yer alıyor.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Mahmut Uğur Ziylan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Operasyon kapsamında MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer ve Tosmur Group Başkanvekili Mehmet Tosmur da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın, dijital materyallerin incelenmesiyle derinleşerek devam ettiği belirtiliyor.

Mahmut Uğur Ziylan Kimdir?

1965 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Mahmut Uğur Ziylan, Türkiye'nin önde gelen ayakkabı ve perakende devlerinden Ziylan Grup'un ikinci kuşak temsilcileri arasında yer alıyor. İş hayatına, babası Ahmet Ziylan'ın temellerini attığı aile şirketinde başlayan Ziylan, grubun amiral gemisi olan FLO Mağazacılık'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Eğitim hayatının ardından aile şirketinin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapan Mahmut Uğur Ziylan, sadece ayakkabı sektörüyle sınırlı kalmayıp gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla da tanınıyor. Ziylan, Watergarden İstanbul, Büyükyalı ve Atlas Park AVM gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin yönetim süreçlerinde aktif rol aldı. Ayrıca Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren iş insanı, evli ve çocuk babasıdır. Son yaşanan hukuki süreçle birlikte, Ziylan'ın şirket yönetimindeki durumunun nasıl şekilleneceği ise henüz netlik kazanmadı.