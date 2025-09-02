Son Mühür- “Arka Sokaklar”, “Sen Çal Kapımı”, “Aşk Mantık İntikam”, “Bizim Hikaye”, “Sadakatsiz” ve “Kirli Sepeti” gibi yapımlarda rol alan Melisa Döngel, kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Yaz aşkı kısa sürdü

Genç oyuncu, yaz başında Samir Balkan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, Bodrum ve Portofino’da romantik tatiller geçirerek birlikteliklerini paylaşmışlardı.

Ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmedi. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyuran Döngel, hayranlarını şaşırtmıştı.

“Kariyer odaklıyım”

Ayrılığın ardından sessizliğini bozan Melisa Döngel, ilişkisiyle ilgili sorulara net yanıt verdi. Döngel, “Şu andan itibaren bir ilişkim yok, kariyer odaklıyım” ifadeleriyle gündemine işini aldığını vurguladı.

Konsere kovboy konseptiyle damga vurdu

Ayrılık haberlerinin ardından bir konsere katılan oyuncu, enerjisiyle dikkat çekti. Kovboy tarzında hazırladığı kombiniyle sahneye uygun bir imaj sergileyen Döngel, dans performansıyla da izleyenlerden tam not aldı.