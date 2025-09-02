Son Mühür/ Begüm Mol- Geçtiğimiz günlerde 35 yaşına giren İynemli, doğum gününü kutlayan hayranlarına sosyal medya üzerinden teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Doğum günümü benimle kutlayan, güzel dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız editleri hayranlıkla izliyorum her sene. Zamanınıza, emeğinize, güzel gönlünüze sağlık. Sevildiğini bilmek inanın ki çok değerli. İyi ki varsınız. Huzurla, sağlıkla.”

Atıyla objektif karşısına geçti

Son olarak Deha dizisinde rol alan ünlü oyuncu, tatil sırasında atını yıkadığı anları takipçileriyle paylaştı. İynemli’nin doğal halleri kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Kariyeri ve özel hayatıyla gündemde

Kariyerindeki başarılı projeler kadar özel yaşamı ve paylaşımlarıyla da dikkat çeken Aras Bulut İynemli, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer almaya devam ediyor.