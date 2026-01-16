Son Mühür - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda gündeme dair soruları yanıtladı. Arınç, “Melih Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, açıklamasının üzerinden tam 10 yıl geçtiğini belirterek, bugüne kadar tek bir savcının bile kendisini ifadeye çağırmadığını, çağrılması halinde ise gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Bülent Arınç'ın açıklamaları şu şekilde:

"Açıklanacak bir şey kalmadı. Her şey ortada. Sadece şunu söyleyeyim. Sosyal medya çok sorumsuz bir ortam. O açıklama milyonlarca kişi tarafından izlendi. 'O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim' dedim. Kesilen kol yerine gelmez de, sakal daha gür çıkar. Yani ben konudan bir gram inhiraf etmiş değilim.''

''Adını bile anmak istemiyorum''

''Mansur Yavaş bey bir defasında '100'e yakın dosya gönderdim, hiç bir işlem yapılmadı.' Sosyal medyada bir şey gördüm. 'Bu konular ile ilgili Bülent Arınç'ın ifadesine başvurulmak istendi, kendisi gitmedi'. O günden bu yana tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Bildiklerimin hepsi malum. Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim."

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara, katıldığı TV100 canlı yayınında yanıt verdi:

''Tın gelir, tırıs gider...''

"Bülent Arınç tın gelir, tırıs gider. Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar, şimdi de Yavaş'ı kurtarma operasyonu olarak söylettiler"