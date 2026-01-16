ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de Barış Kurulu’nun oluşturulduğunu ve kurul üyelerinin kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu. Trump, kurulun bugüne kadar kurulan en kapsamlı ve prestijli barış mekanizmalarından biri olacağını ifade etti.

Ateşkeste ikinci aşama başladı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’de yürütülen ateşkes sürecinin ikinci aşamasına resmen geçildiğini belirtti. İlk aşamada çatışmaların durduğunu ve bölgeye önemli miktarda insani yardım ulaştırıldığını savundu.

Geçici teknokrat yönetim desteği

Gazze’nin geçiş döneminde yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, yeni kurulacak Filistinli teknokrat hükümete destek verdiğini açıkladı. Trump, Barış Kurulu’nun Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenecek olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin barışçıl bir gelecek hedefiyle çalışacağını kaydetti.

Askerden arındırma süreci

Trump, Türkiye, Mısır ve Katar’ın desteğiyle Gazze’nin askerden arındırılmasına yönelik bir sürecin başlatılacağını duyurdu. Bu kapsamda Hamas’ın tüm silahlarını teslim etmesi ve bölgede bulunan tünellerin yıkılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Gazze halkına vurgu

Açıklamasının sonunda Gazze halkının uzun süredir ağır insani koşullarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Trump, kalıcı barış için gerekli adımların atılacağını söyledi.