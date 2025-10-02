Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu eşi Serkan Sağdıç boşanma kararı aldı. Mosso, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama geldi

Boşanma haberini ilk kez Melek Mosso sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı, açıklamasında iki yıllık evliliklerini dostane bir şekilde sonlandırdıklarını ifade etti.

“Dostane bir şekilde sonlandırdık”

Mosso’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk. Bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz.”

“Sadece bizim açıklamalarımıza itibar edin”

Ünlü şarkıcı ayrıca süreçle ilgili yalnızca kendilerinin açıklamalarına güvenilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bunun dışındaki hiçbir açıklama gerçeği yansıtmıyor. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz” dedi.