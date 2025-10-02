Son Mühür- Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile rapçi Blok3 (Hakan Aydın) arasında aşk yaşandığı iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

İkilinin, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ait benzer açılardan görüntü paylaşması, hayranlar tarafından “ilişkileri kanıtlandı” olarak yorumlanmıştı.

İddialar nasıl ortaya çıktı?

Sosyal medya kullanıcıları, aynı tribünden çekildiği düşünülen maç videolarını yan yana getirerek “ilişkileri kesinleşti” yorumları yaptı. Paylaşımlar, magazin sayfalarında da geniş yer buldu ve gündemi uzun süre meşgul etti.

Gerçek ortaya çıktı

iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Cemre Baysel ile Blok3 arasında romantik bir ilişki bulunmuyor. İkilinin aynı anda maç paylaşımları yapması tamamen tesadüf olarak değerlendirildi.

Daha önce yemek yedikleri söylenmişti

Cemre Baysel ile rap dünyasının tanınan isimlerinden Blok3'ün (Hakan Aydın) geçtiğimiz günlerde İstanbul Karaköy’de bir restoranda birlikte yemek yerken görüntülendiği iddia edilmişti.

Baysel’in Instagram hikayesinde de Blok3’ün bir şarkısını paylaşması söylentileri güçlendirmişti.