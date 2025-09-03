Son Mühür- Ünlü oyuncu Hande Erçel ile cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Hakan Sabancı’nın yaklaşık 3 yıldır süren birlikteliği sona ermişti.

Ayrılığın ardından Erçel, Instagram hesabından Sabancı’ya ait tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Bu hareket, ayrılığın kesinleştiğinin ilk işareti olmuştu.

Ayrılığa “evlilik krizi” damgası

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, ayrılığın temel nedeni “evlilik krizi” oldu. Erçel’in ilişkilerini nikah masasına taşımak istediği, Sabancı’nın da bu fikre sıcak baktığı öne sürülse de, genç iş insanının annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe karşı çıktığı iddiası ilişkiyi çıkmaza soktu.

"Cehalet de uyku gibidir"

Ayrılığın ardından Arzu Sabancı’nın yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu: “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır.”

Hakan Sabancı sessizliğini bozdu

Sabancı, önceki gün katıldığı “Gel Konuşalım” programında ayrılıkla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, “Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, sosyal medyada yayılan ihanet iddialarını yatıştırmaya yetmedi.

Sosyal medyada ihanet iddiaları dolaşıyor

Bir sosyal medya kullanıcısı, Sabancı’nın eski sevgililerinden biri olan Çinli manken Jocelyn Chew ile arkadaş olduğunu iddia ederek Hande Erçel’e destek mesajı paylaşmıştı.

Kullanıcı, Sabancı’nın Erçel’i Jocelyn ile aldattığını, hatta şu an Bodrum’da onunla tatilde olduğunu öne sürmüştü. İddiaya göre ihanet, Hande ve Hakan’ın Bocelli konserine katıldığı güne kadar uzanıyordu.

Jocelyn Chew’den yalanlama

İddiaların merkezindeki isim Jocelyn Chew ise sosyal medyada yaptığı açıklamayla söylentileri net bir dille yalanladı:

“Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikayeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok.”