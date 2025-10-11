Meksika’da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin büyük bölümünde sel ve heyelanlara yol açtı. 32 eyaletten 31’inde etkili olan sağanaklar sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise evsiz kaldı.

NEHİRLER TAŞTI, ŞEHİRLER SULAR ALTINDA KALDI

Yoğun yağışların ardından birçok nehir taştı, yerleşim yerleri su altında kaldı. Hidalgo eyaletinde 16 kişi, Puebla’da 9 kişi, Veracruz’da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Puebla’da ayrıca 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililer, en az bin evin ve yüzlerce okulun selden zarar gördüğünü açıkladı. Bazı bölgelerde yolların çökmesi nedeniyle ulaşım tamamen durdu.

ORDUDAN GENİŞ ÇAPLI MÜDAHALE

Meksika Savunma Bakanlığı, felaketin ardından bölgeye 5 bin 400’den fazla askeri personel sevk etti. Ekipler, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başladı.

DEVLET BAŞKANI SHEİNBAUM’DAN AÇIKLAMA

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada halkın yanında olduklarını belirtti:

“Halka destek olmak, yolları açmak ve elektrik hizmetlerini yeniden sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.”