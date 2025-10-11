ABD Senatosu, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından sunulan Suriye’ye yönelik “Sezar” yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin tasarıyı onayladı. Karar, ABD’nin Suriye politikasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Senatör Joe Wilson, Senato’nun bu yöndeki oyundan duyduğu memnuniyeti sosyal medya üzerinden paylaştı.

Cumhuriyetçi Senatör Wilson, ABD X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Senato’nun eski Suriye rejimine yönelik Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılmasına onay verdiğini belirtti. Wilson, paylaşımında, “Senatonun, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın (NDAA) bir parçası olarak Sezar Yasası’nı iptal etmesinden dolayı minnettarız!” ifadelerine yer verdi.

Wilson, söz konusu yasanın Suriye’de artık var olmayan bir rejime uygulanması için tasarlandığını hatırlattı ve “Suriye’nin başarısı artık bunun tamamen iptal edilmesine bağlı” dedi. Yasanın yürürlüğe girmesi için ABD Temsilciler Meclisi’nin onayından geçmesi ve Başkan Donald Trump’ın imzalaması gerekiyor.

Sezar Yasası ve süreç

ABD Başkanı Trump, 30 Haziran’da Suriye’ye yönelik yaptırım programını sonlandırmak amacıyla başkanlık kararnamesi yayımlamıştı. Ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yaptırımlar halen devam ediyor. Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan’da düzenlenen yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuş, bir gün sonra da 25 yıl aradan sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile tarihi bir görüşme gerçekleştirmişti.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye’nin ekonomik toparlanmasını engellemek amacıyla ABD tarafından uygulanmıştı. Yasayı yürürlükten kaldırma kararı, Mart 2025’te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi ve yabancı yatırım ile yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.