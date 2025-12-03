İzmir'in Tire ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında sahne alan özel bir mehter takımı, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Tire Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilerden oluşan ve sahnedeki enerjileriyle beğeni toplayan dokuz kişilik ekip, Hangar Çok Amaçlı Salonda verdikleri konserle günün anlam ve önemine yakışır bir performans sergiledi.

Müzikle gelen mutluluk ve başarı hikayesi

Mehteran takımının faaliyetleri hakkında bilgi veren usta öğretici Ali Övek, öğrencileriyle beş yıldır çalıştığını ve hepsinin son derece gayretli ve istekli olduğunu belirtti. Öğrencilerine olan sevgisini vurgulayan Övek, bu tür sanatsal faaliyetlerin özel bireylerin gelişimine katkısına dikkat çekti.

Övek, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Onlar bizim evlatlarımız. Hepsini ayrı ayrı seviyoruz ve hepsinden çok memnunuz. Beş yıldır mehterle uğraşıyoruz ve bu süreç çok güzel ilerledi. Çocuklarımız mehteri çok sevdi. Müzik, kesinlikle ruh sağlığına çok iyi geliyor. Çocuklar bu sayede stres atıyorlar. Biz müzik yaptığımız sürece onlar daha çok mutlu ayrılıyor. Buradan ayrılırken hepsi yüzlerinde bir gülümsemeyle gidiyor." Bu deneyimin, sadece müzikal bir eğitimden öte, öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan bir terapi görevi üstlendiği anlaşıldı.

Kurumsal destek ve öğrencilerin memnuniyeti

Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Öztürk de bu özel çalışmanın toplumsal açıdan çok anlamlı olduğunu belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Öztürk, merkezin özel öğrencilerin yeteneklerini sergilemesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.

Konserde yer alan mehter takımı üyelerinden Oğuzhan Kalaycı, Hüseyin Aslan ve Mahir Gökmen de sahnede bulunmaktan ve performanslarını sergilemekten dolayı yaşadıkları memnuniyeti ve gururu dile getirdi. Özel öğrencilerin disiplinli çalışması ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün en ilham verici etkinliklerinden biri oldu.