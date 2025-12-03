Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, öğrenciler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla “Akranlar Buluşuyor” etkinliğinin altıncısına ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. İnci Erefe Konferans Salonu’nda düzenlenen program, mentör–menti modeliyle planlandı.

Etkinliğe Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eda Dolgun, Akran Mentörlüğü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Esra Oksel, çalışma grubu üyeleri ve farklı sınıf düzeylerinden öğrenciler katıldı.

Sınıflar arası deneyim paylaşımı

Etkinlik kapsamında 1. sınıf öğrencileri 3. sınıf öğrencileriyle, 2. sınıf öğrencileri ise 4. sınıf öğrencileriyle bir araya getirildi. Bu eşleşmelerle öğrenciler arasında akademik uyumun güçlendirilmesi ve mesleki farkındalığın artırılması hedeflendi.

“Akran mentörlüğü fakülte kültürünün parçası”

Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Eda Dolgun, akran mentörlüğünün fakülte kültürü açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Mentör öğrencilerin deneyimlerini paylaşmasının, menti öğrencilerin ise merak ettikleri konuları doğrudan daha deneyimli akranlarına sormasının sürece değer kattığını ifade etti. Bu yapının yıllar içinde sürdürülebilir bir kültür halini aldığını vurguladı.

Dayanışma ve birlikte öğrenme modeli

Doç. Dr. Esra Oksel de akran mentörlüğünün yalnızca akademik başarıyı değil, dayanışma ve birlikte öğrenme anlayışını da güçlendiren bir model olduğunu dile getirdi. Öğrenciler arasında yapılacak mentör–menti anlaşmalarının hedef belirleme, planlama ve akademik uyum süreçlerine katkı sunduğunu kaydetti.

Çalışma planları oluşturuldu

Etkinliğin sonunda mentör ve menti öğrenciler tanışarak çalışma planlarını belirledi. Öğrencilerden gelen sorular Akran Mentörlüğü Çalışma Grubu üyeleri tarafından yanıtlandı. Program, karşılıklı deneyim paylaşımı ve etkileşimle tamamlandı.