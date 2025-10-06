Son Mühür- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum TBMM'nin yeni yasama yılında rutin dışındaki faaliyetlerin öne çıkacağına işaret ederek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına dikkat çekti.

Komisyonun şu ana kadar çok faydalı dinleme faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Uçum,

''Hiç kimse Komisyonun dinleme faaliyetini küçümsemesin, TBMM’nin toplam iradesinin neredeyse tamamını temsil eden bu heyetin dinleme faaliyetindeki kapsayıcı yaklaşımı ‘Türkiye’nin Demokrasi Tecrübesi’ açısından müthiş bir deneyim üretti.'' hatırlatmasında bulundu.

İki argüman da hatalı...



İmralı'da Öcalan'ın dinlenmesi konusuna da değinen Uçum,

''İmralı dinlemesine karşı olarak özellikle iki argüman ileri sürülüyor:

Birincisi TBMM’yi Komisyon üzerinden temsil eden heyetin TBMM adına Öcalan’la müzakere yapmasının kabul edilemez olduğu görüşüdür.

İkincisi “TBMM’yi temsil eden bir heyet Öcalan’ın ayağına gidemez” argümanıdır. Bu son derece hatalı bir yaklaşımdır. Öcalan Devlete ait bir ceza infaz kurumundadır. TBMM temsilcilerinin Devlete ait ceza infaz kurumlarına gitmesi kimsenin ayağına gitmek olarak asla kabul edilemez.'' görüşünü savundu.

Örgütün feshi ve silah bırakması...



Uçum, ''Ayrıca kabul edilmesi gereken realite şudur: Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan’ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir.'' mesajı verdi.