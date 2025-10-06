Son Mühür - İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı olan 6 Ekim 2025 Pazartesi günü, şehir genelinde toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbullular, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larıyla gün boyunca ücretsiz toplu ulaşım imkanından yararlanabilecek.

Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan duyuruya göre, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak. Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larıyla İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray entegrasyonlu hatlar ve şehir hatları vapurlarından ücretsiz faydalanabilecek.

İstanbul'da ulaşım kimlere ücretsiz?

Ücretsiz ulaşım uygulamasından yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları faydalanabilecek. Bu nedenle, anonim (isimsiz) kartlarla yapılan geçişlerde ücretsiz ulaşım hakkı geçerli olmayacak. Öğrenci, öğretmen, mavi kart ve tam bireysel kart sahipleri ise sistemi otomatik olarak kullanarak ücretsiz geçiş yapabilecek.