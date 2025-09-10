Son Mühür/Gamze Eskiköy- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir’de iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Toplantı, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı ise Başkanı Ender Yorgancılar’ın yurt dışında olması nedeniyle Başkan Yardımcısı Haran Ürdü Çin’de bulunması nedeniyle Yardımcısı Hakan Ürün ve Ege İhracatçı Birlimleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi katıldı.

Cemil Tugay’ın dışında toplantıya katılan diğer belediye başkanı de Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve ilçe başkanları da katıldı.

Basına kapalı gerçekleşti

Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in isteği üzerine basına kapalı olarak yapıldı.