Son Mühür/ Beste Temel- Urla ve Göztepe Poligon Uğur Kursları'nın kurucusu Hakan Alabalık, öğrencilerin sadece test çözme becerilerine odaklanmak yerine, analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan özgün eğitim modelini tanıttı. Yarım asırlık köklü birikimiyle lise ve üniversite sınavlarına hazırlıkta öne çıkan Uğur Kurs, İzmir'deki bu şubelerinde ezbercilikten uzak, düşünen ve üreten bireyler yetiştirmeyi temel felsefe olarak benimsemiş durumda. Alabalık, sadece soru bankaları üzerinden yapılan hazırlıkların öğrencilerin yetenek gelişimini kısıtladığını ve bu yaklaşımın yanlış olduğunu vurguladı.

Matematikte derinleşme ve öğrenci başarıları

Matematik öğretmeni olan Hakan Alabalık, bu alandaki derin konu hakimiyetinin önemine dikkat çekiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik öğretmenliği öğrencilerine yönelik seminerler veren ve 300 yıldır çözülemeyen bir matematik sorusunu çözen Alabalık'ın bu çalışması, Karşıyaka Bilim Müzesi'nde sergileniyor. Alabalık, "Doğrudan soru çözdürme üzerine kurulu eğitim, analitik düşünceyi yok ediyor. Biz ise teorik zemini güçlü tutarak doğru derinleşmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde şimdiye kadar 10 Türkiye birincisi yetiştirdiklerini, bunlardan 4'ünün kendi öğrencisi olduğunu belirtirken, 2023 yılında Göztepe Poligon şubesinden bir öğrencinin TYT Türkiye birincisi olduğunu ve son üç yılda 500 tam puan alan öğrencilerle başarılarını taçlandırdıklarını ekledi. Toplamda 35 eğitimciyle LGS ve YKS'nin tüm branşlarında hizmet verdiklerini de sözlerine ekledi.

"Yaparak Öğrenme" felsefesi ve teknolojinin rolü

Uğur Kurs'un en belirgin özelliklerinden biri, öğrencilerin matematiğe dokunmasını sağlayan "Matematik Atölyesi" uygulaması. Bu atölye, öğrencilere matematiğin gündelik hayattaki karşılıklarını göstererek, "yaparak öğrenme" modelini benimsiyor. Bu ön hazırlık sayesinde öğrenciler, derse neyi aradıklarını bilerek giriyor ve bu yöntemin özellikle "yeni nesil sorular" için vazgeçilmez olduğunu belirten Alabalık, gelecekte Fen Bilgisi gibi diğer branşlarda da atölye çalışmaları planladıklarını söyledi. Teknolojinin de eğitim süreçlerinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Alabalık, öğrencilerin yapamadıkları soruların çözüm videolarına Uğur Dijital üzerinden kolayca ulaşabildiklerini ifade etti. Ancak, asıl farkı yaratanın teknoloji değil, güçlü akademik kadro ve eğitimci kişiliği olduğunu vurguladı.

Velilere önemli tavsiyeler

Hakan Alabalık, velilere kurs seçimi yaparken dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Yalnızca popülerliğe aldanmamaları gerektiğini belirten Alabalık, bir eğitim modelinin neyi hedeflediğine ve teorik ders oranına bakılması gerektiğini vurguladı. "Bizim öğrencilerimiz ilk birkaç sınavda daha yavaş ilerlese de, sonrasında üstel bir büyüme ile zirveye ulaşıyor," diyerek sabırlı ve derinlemesine çalışmanın önemine dikkat çekti. Bu yaklaşımın, 40'ta 40 yapan başarılı öğrencilerinde izlenen yol olduğunu söyledi.