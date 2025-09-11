Mehmet Şakir Can, Can Holding’in yönetim kadrosunda yer alan ve holding bünyesindeki enerji, medya, turizm, gıda, sağlık ve finans sektörlerinde aktif şekilde görev yapan bir iş insanı. 1977 yılında doğdu ve güncel olarak İstanbul Küçükçekmece’de ikamet ediyor. Can Holding’in büyümesinde ve stratejik kararların alınmasında önemli rol oynadı; özellikle enerji ve perakende sektörlerinde grup şirketlerinin yönetim kurullarında başkanlık ve üyelik yaptı.

Mehmet Şakir Can Kimdir? Nereli ve Eğitimi

Mehmet Şakir Can’ın doğum yeriyle ilgili net bilgiler bulunmamasına rağmen, İstanbul’da ikamet ettiği biliniyor. Eğitim geçmişi konusunda ise Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı öne çıkıyor. Yönetimsel tecrübesi ve çeşitli sektörlerdeki çalışmaları ile holdingin büyümesinde etkili oldu.

Kariyer ve Can Holding’deki Rolü

Mehmet Şakir Can, Can Holding Enerji Grubu Başkanı olarak holding bünyesindeki enerji, perakende, turizm, inşaat, gıda ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren pek çok şirketin yönetim kurullarında yer aldı. Medya sektörü özelinde Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT’nin üst düzey yöneticiliğinde bulundu. Ayrıca holdingin güncel olaylar sırasında adının öne çıkmasında finansal ve kurumsal karar mekanizmasında etkili pozisyon üstlendi.

Can Holding'e Operasyon

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Mehmet Şakir Can’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı süreci, holding bünyesinde suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi iddia edilen suçlamalar üzerine başlatıldı. Medya sektörü ve holdingin çeşitli iştiraklerinde yönetici olarak aktif yer aldı. Doğum yeri net olarak kamuoyunda yer almasa da İstanbul’da yaşadığı biliniyor ve 2025 yılı itibarıyla 48 yaşında