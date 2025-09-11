Son Mühür- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda GSB yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığını belirtti. Bakan Bak, gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:



“Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz!”

Son tarih 13 Eylül

Bakan Bak, yurt hakkı kazanan öğrencilerin süreçlerini tamamlamaları için önemli bir hatırlatmada da bulundu. Öğrencilerin, 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamasında gençlere moral veren Bakan Bak, GSB yurtlarının öğrencilere yeni dönemde güvenli bir yaşam alanı sunacağını ifade ederek, “Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz” mesajıyla sürecin başladığını duyurdu.