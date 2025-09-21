Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kongrede yaşanan gerginliğin ardından, kürsüye gelerek Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu eleştiren Konak eski ilçe başkanı Mehmet Şakir Başak, önemli açıklamalarda bulunarak, belediyenin ilçe örgütü dizayn etmeye çalıştığını belirtti.

Mehmet Şakir Başak: Ben her bir neferimiz için canımı bile veririm

Kürsüde yaptığı konuşmasında CHP Konak ilçe örgütünün dışarıdan dizayn edilmesinin istemediğini vurgulayan Mehmet Şakir Başak, “Ayıptır, günahtır yapmayın bunu yapmayın. Böyle bir kongre ömrü hayatımda görmedim. Bizim kimseye karşı bir problemimiz yok. Burası Konak, ben bu ilçeye ömrümü verdim. Dışarıdan Konak örgütünün dizayn edilmesini istemiyorum. Özgür iradenizi kullanın. Kimse bizim partililiğimizi sorgulamasın ben her bir neferimiz için canımı bile veririm. Yüzlerce eylem yaptık.” dedi.

“Geri adım atmayacağız”

Son olarak, hiçbir belediye başkanına Konak örgütünü dizayn ettirmeyeceklerinin altını çizen Başak, şu ifadeleri kullandı: “Anadolu’yu karış karış gezdik. Konak Meydanı’nı eylem meydanına çevirdik. Direnen ve gerçek Atatürkçüler olarak bir adım geri atmayacağız. Hiçbir belediye başkanı bugüne kadar Konak’ı dizayn etmedi ve ettirmeyiz.

Güç delegededir. Bizi tanımayanlar mahalleye gidip diyorlar ki delegelere, siz bunlarla mı beraber olacaksınız. Yapmayın yeterince ayrıştırıldık zaten. Biz 23 yıldır AK Parti’ye kendimize benzetmeye çalıştık, bugün yaşananlar ise AK Parti’ye benzediğimizi gösteriyoruz. İş hesapları üzerinden delegeler etki altına alınıyor.”