Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan uygulamada durdurulan E.D. isimli şahsın, yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulamasında üç farklı suçtan arandığı belirlendi. Şüphelinin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki İşlemlerin Ardından Cezaevine Gönderildi

Gözaltına alınan 38 yaşındaki E.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle şahıs cezaevine gönderildi.