Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi’nin nikah defteri eksikliği nedeniyle, ciddi problemler yaşadığını vurgulayarak, Başkan Mutlu’nun konuyla ilgili Eylül ayı meclisinde yaptığı konuşmanın doğru olmadığını savundu ve önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sait Başdaş: Nikahları bile Konak’ta doğru düzgün kıyamıyoruz

Konak Belediyesi’nde defter olmadığı için doğru düzgün nikah kıyılamadığını savunan ve belediyenin maddi açıdan ciddi problemler yaşadığını kaydeden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, “Defter olmadığı için nikahları bile Konak’ta doğru düzgün kıyamıyoruz. Ben buradan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya sesleniyorum: 500 defteri ben alayım, belediyeye bağışlayım işler aksamasın. Bu tabloya bakınca belediyenin parasının olmadığını görüyoruz.” diye konuştu.

“Konak Belediyesi şu anda meteliğe kurşun atıyor”

Ayrıca, Konak Belediyesi’nin meteliğe kurşun attığının altını çizen AK Partili Başdaş, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun hiçbir işi doğru yapamadığını aktararak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Konak Belediyesi şu anda meteliğe kurşun atıyor, Güzelyalı Nikah Dairesi’ni kapatmış, diğer yerlerdeki evlendirme dairelerindeki görevli memur sayılarını düşürmüş. Hiçbir işi doğru yapmıyor, yaptıkları iki üç tane düzgün iş vardı bunları da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.”

Ne olmuştu?

Konak Belediye Meclisi Eylül ayı olağan birinci oturumunda, AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Özen, defter eksikliği yüzünden nikah kıyamadığını belirtmiş ve bunun üzerine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise “Arkadaşlarımız nikâhta bir sorun olmadığını söylüyor, cüzdanlarımızı mal müdürlüğümüzden alıyoruz. Hatta ben bolca nikah kıyıyorum sayıda bir azalma yok.” ifadelerini kullandı.